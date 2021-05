Il problema del Milan sono i contratti in scadenza e anche quelli che scadranno a breve, cosa che incide sul valore del cartellino. Ma fra i giocatori in scadenza non ce n’è uno che la società voglia lasciare andare: Calhanoglu è ancora un nodo difficile da sciogliere viste le richieste di aumento d’ingaggio del turco, ma in un mercato sostanzialmente bloccato e con la qualificazione in Champions sarebbe più probabile trovare un accordo. Il caso Donnarumma è stato per il momento congelato, ma anche questo si dovrebbe risolvere a fine stagione con un contratto ponte.



Da risolvere, con più tempo a disposizione, anche la questione del rinnovo di Alessio Romagnoli: sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan non ha intenzione di cederlo, nonostante la crescita di Tomori che deve essere riscattato dal Chelsea. Tre centrali saranno necessari, soprattutto se ci sarà da giocare in Champions. Rivalutazione dei giocatori più giovani e sostenibilità degli stipendi sono due cardini della filosofia Elliott. ​In scadenza di contratto nel 2022 ci sono anche Calabria e Kessie.