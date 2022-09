La dirigenza del Milan è impegnata con i prolungamenti di contratto e tra questi c'è anche quello di Bennacer (in scadenza nel 2024). Il centrocampista rossonero aveva già una base di accordo nella scorsa primavera, come riporta il Corriere dello Sport, ma poi gli agenti hanno alzato le richieste. La volontà del Milan è chiara e in dirigenza sperano di trovare presto l'accordo.