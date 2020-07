Gigio Donnarumma è vicino al traguardo delle 200 presenze con la maglia del Milan, con cui è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021. Secondo Tuttosport, è plausibile che la dirigenza e Raiola si incontrino nel corso delle prossime settimane, senza escludere il fatto che le parti possano aspettare la fine del campionato per capire anche se e come il Milan farà l’Europa League. Il portiere ha già espresso la sua volontà e c’è un principio d’accordo per un rinnovo fino al 30 giugno 2023 con un lieve decurtamento della parte fissa dell’ingaggio, che verrebbe sanata e superata con dei bonus mediamente facili da raggiungere.