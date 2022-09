Il Milan è al lavoro per blindare Pierre Kalulu, protagonista dello scudetto rossonero. Il difensore oggi guadagna 400mila euro fino al 2025, ma l’idea del club di via Aldo Rossi é di arrivare a 1,2 milioni. Prima della fine di settembre, ci sarà un incontro tra la dirigenza e l'entourage del giocatore per trovare l'accordo.