Squadra subito al lavoro a Milanello dopo il match di Europa League. Questa mattina, verso il prossimo impegno casalingo contro la Sampdoria in campionato, i rossoneri hanno svolto un unico allenamento durato circa un'ora e mezza, alternando esercizi di tecnica e partitelle.



IL REPORT

Milan diviso in due gruppi, come consuetudine il giorno dopo la partita: gli undici titolari di San Siro sono rimasti in palestra per una seduta defaticante; in campo, invece, tutti gli altri componenti della rosa. Per iniziare, alle spalle degli spogliatoi, spazio a una serie di esercizi fisicieseguiti attraverso l'ausilio di sagome, paletti e ostacoli bassi, poi alcune esercitazioni tecniche prima di giocare delle partitelle su campo ridotto per concludere la sessione.



SABATO 27 OTTOBRE

Per sabato 27, alla vigilia della nostra decima giornata di Serie A, è prevista la conferenza stampa di Mister Gattuso alle 15.00 e la rifinitura alle 17.00.