Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il tracollo contro il Sassuolo: "Dov’è partita questa situazione? Il pareggio contro la Roma ha fatto male, vincevamo 2-0 all’87. Volevamo avere una reazione e non l’abbiamo fatto. Quando le cose non vanno nel verso giusto dobbiamo stare uniti e lottare tutti insieme".



TESTA - "Cerchiamo tutti di fare bene con grande voglia per rendere i tifosi orgogliosi, hanno supportato la squadra anche dopo il fischio finale. Sono deluso, ma prendiamo troppi gol. È difficile vincere quando prendi 3,4 o 5 gol. Dobbiamo fare dei più e migliorare il nostro gioco".



SOLUZIONI - "Come detto dobbiamo stare uniti, è un periodo molto difficile ma abbiamo il sostegno dei tifosi. Dobbiamo rialzarci. Siamo sempre in difficoltà, prendiamo gol subito e poi dobbiamo rincorrere. Adesso non è il momento di stare troppo giù, dobbiamo avere una reazione e continuare a lavorare in allenamento".