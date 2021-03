L’esterno ventinovenne Lucas Vázquez vedrà il suo contratto con il Real Madrid scadere a giugno di quest’anno e, nonostante il consistente minutaggio concessogli da Zidane, molto probabilmente non rinnoverà, per potersi cercare un’altra sistemazione.



Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Real non ha perso tempo ed ha già scelto il suo erede, in un’operazione molto simile a quella realizzata per l’esterno galiziano. Si tratta di Jorge de Frutos che sta disputando una grande stagione con la maglia del Levante, realizzando 3 gol e 8 assist in 26 partite.



Come Vázquez, de Frutos è un prodotto del vivaio del Real Madrid e, se la trattativa dovesse andare in porto, sarebbero tante le similitudini fra i due. Oltre a giocare nello stesso ruolo, entrambi sono alti 1,73 ed entrambi sono stati ceduti a titolo definitivo, per poi ritornare a vestire la camiseta blanca all’età di 24 anni.



L’arrivo dell’esterno castigliano libererebbe Lucas Vázquez, che diventerebbe un’occasione ghiotta per molte squadre, fra cui il Milan.