Milan, il Real Madrid rivuole Theo Hernandez e lo vuole a prezzo di saldo

Nel momento paradossalmente migliore della stagione die nel momento in cui il rinnovo del suo contratto sembrava tornato nuovamente possibile dalla Spagna è stata lanciata verso casaun'autentica bomba di mercato:per rinforzare la propria fascia sinistranel corso della prossima estate. Le Merengues vorrebbero riportare il francese a casa dopo l'addio del 2019 e vorrebbero farloCresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid,, ma soltanto due anni dopo (e con un prestito alla Real Sociedad in mezzo) venneDa allora, oltre ad avere un ruolo chiave nella rinascita rossonera in chiave europea e nella vittoria dello scudetto è arrivato anche a diventare capitano del club.e quindi con solo un anno di contratto rimastogli davanti, la sua situazione è quanto mai complicata da gestire.

I contatti per il suo rinnovo sono partiti già nel finale della passata stagione con il Senior Advisor del fondo RedBirdche addirittura iniziò a parlare di "fiducia" nella conferenza di presentazione di inizio anno. Da allora, in realtà, nessun passo avanti è stato concretamente fatto con nel mezzo addirittura l'exploit a mezzo stampa del suo procuratore che disse:ma aggiunse:

La distanza c'è sempre stata, ma il cambio di modulo che lo ha rimesso al centro del progetto e il rendimento in salita anche in vista della finale di Coppa Italia ha riaperto i canali di trattativa., la richiesta di un arimane però sorda e, anzi, l'idea del Milan resta quella di non salire e addiritturain scadenza a giugno.E qui entra in gioco il Real Madrid che, data la deludente stagione che si sta per chiudere, ha capito che molto nell'attuale rosa dovrà quantomeno essere rivisto. Per questo motivo riuscire ad ottenere colpi di alto livello a prezzi contenuti potrebbe diventare fondamentale. Secondo Ase con il Milan che non può chiedere per lui le cifre da top player che sono state richieste, ad esempio, soltanto un anno fa., la palla poi passerà al Milan e al giocatore.