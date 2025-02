Milan, il record negativo stagionale di Bartesaghi: espulso in Serie A e in C con la stessa maglia. Primo nella storia

Getty Images

Davide Bartesaghi ha realizzato un record negativo con l'espulsione contro il Pescara. Il terzino sinistro ha rimediato una doppia ammonizione nel corso della partita che il Milan Futuro ha poi perso 3-2 in casa, dopo essere andato prima sull'1-0 - gran gol di Camarda - e poi sul 2-1.

CAMARDA NON BASTA: MILAN FUTURO SCONFITTO DAL PESCARA

Al 77' Bartesaghi, già ammonito, ha ricevuto la seconda sanzione, lasciando i compagni in dieci sul risultato del 2-2. Ed è la seconda espulsione stagionale dopo quella rimediata in Serie A durante Milan-Lecce, quando la sua partita durò appena cinque minuti. Il terzino era entrato al 75' per poi farsi espellere all'80' per un fallo su Banda.

Ma qual è questo record? Bartesaghi è il primo giocatore della storia del calcio italiano a farsi espellere in Serie A e in Serie C nella stessa stagione senza cambiare maglia. Un record non certo piacevole per il classe 2005.