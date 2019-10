Attraverso il sito ufficiale del Milan arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Stefano Pioli, il primo dopo il rientro dei nazionali. In gruppo si sono allenati anche Calhanoglu, Kessie, Leao, Paquetà, Piątek e Rebic.



Ecco il report completo:

Una forte pioggia ha accolto i rossoneri per l'allenamento in programma in mattinata. Çalhanoğlu, Kessié, Leão, Paquetá, Piątek e Rebić, in attesa degli ultimi rossoneri impegnati, sono tornati a Milanello dopo aver risposto alle convocazioni e alle gare delle rispettive nazionali.



IL REPORT

Squadra in palestra dalle 10.30 dove ha svolto la maggior parte della sessione odierna: lavoro sulla forza eseguito attraverso l'ausilio degli attrezzi, lavoro a terra e sessione di stretching. Al termine il gruppo è uscito sul campo per effettuare un po' di attività tecnica con alcuni torelli a tema e poi una serie di uno contro uno prima di rientrare negli spogliatoi.



MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE



Per mercoledì 16 ottobre il programma prevede un solo allenamento pomeridiano: squadra pronta alle 15.30.