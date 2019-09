Secondo allenamento settimanale a Milanello questa mattina, mercoledì 11 settembre: la squadra si è ritrovata alle 10 per iniziare la preparazione mirata al prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri impegnati al Bentegodi domenica 15 settembre alle 20.45 contro il Verona. Presente a Milanello per seguire l’allenamento il Direttore Sportivo Frederic Massara.



Squadra divisa in due gruppi, il primo ha iniziato l’attivazione muscolare in palestra per poi uscire sul campo dove ha effettuato una serie di esercitazioni tecniche: smarcamento da controllo orientato e tiri in porta, uno due per poi scattare in area a ricevere il cross e serie di tiri da fuori area.



Il secondo gruppo, dopo aver svolto il riscaldamento in palestra, è uscito sul campo per una sessione tattica con focus particolare sulla fase difensiva e una partitella finale su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.