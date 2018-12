Milan nuovamente al lavoro a Milanello, questa mattina accolta da una splendida anche se fredda giornata di sole. I rossoneri, dopo la ripresa, si sono allenati in vista della prossima gara di Serie A, ovvero la trasferta di Bologna in programma martedì 18 alle 20.30 allo stadio Dall'Ara.



Prima parte del lavoro dedicata al riscaldamento ed effettuata in palestra, poi sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi è entrato in scena il pallone: partendo da una serie di torelli a tema, la sessione è proseguita attraverso una serie di esercizi atletici utilizzando degli ostacoli bassi e delle sagome, al termine spazio a un'esercitazione tecnica; nel frattempo i portieri sono rimasti sempre impegnati agli ordini del preparatore Valerio Fiori. Nell'ultima parte è stato curato il possesso palla con due formazioni schierate su campo ridotto. Sempre su campo ridotto, infine, si è giocata la partitella.