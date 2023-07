Dal sito ufficiale delil report del primo giorno di allenamenti a Milanello.Il 2023/24 dei rossoneri è iniziato: nel caldo torrido di Milanello, la squadra ha sostenuto la prima sessione di allenamento davanti a tantissimi tifosi. Un inizio a ranghi misti, senza molti nazionali ma con diversi giocatori aggregati dalla Primavera.La squadra è arrivata al centro sportivo per pranzo ed è uscita sul campo esterno alle 17.06, accolta da una cornice di pubblico molto importante e, soprattutto, con il coro "Forza, lotta, vincerai". Per i giocatori di movimento, l'allenamento è iniziato con una prima fase di riscaldamento, mentre i portieri hanno lavorato a parte con i rispettivi preparatori. Squadra divisa in due gruppi, possesso palla a due tocchi con qualche pausa per il forte caldo. A seguire, qualche esercitazione tecnica con passaggi tra "stazioni" a tutto campo.Poi spazio alla partitella a campo ridotto, ma 11 contro 11. Per gli azzurri, Mirante in porta; Simić, Paloschi, Tomori e Florenzi in difesa; Loftus-Cheek, Victor e Pobega in mediana; Romero, Origi e Cuenca davanti. Di fronte i rossi, con Sportiello in porta; Calabria, Gabbia, Nsiala e Bartesaghi; a centrocampo Zeroli, Krunić e Adli; attacco con Messias, Lazetić e Rebić.I primi due gol, per gli azzurri, sono di Divock Origi. Accorcia Messias e subito dopo pareggia Rebić per i rossi: nel finale, gli stessi Junior e Ante colpiscono rispettivamente un palo e una traversa, ma il risultato resta 2-2. Il triplice fischio di Mister Pioli mette fine alla prima sgambata stagionale. A seguire, un po' di lavoro di scarico prima di congedarsi dai tifosi e rientrare negli spogliatoi.Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa di presentazione di Ruben Loftus-Cheek, prevista per le ore 13.45 e in diretta sull'App Ufficiale, Milan TV, YouTube e Twitch.