Il Milan è tornato subito ad allenarsi dopo la vittoria contro la Sampdoria e in vista della sfida contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Secondo quanto si apprende dal report ufficiale, Divock Origi e Ante Rebic hanno lavorato ancora a parte, mentre Rade Krunic ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo, tranne la parte finale. Il bosniaco va comunque verso il pieno recupero.