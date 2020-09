Attraverso il sito ufficiale del Milan arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Stefano Pioli che ha diviso il gruppo in due dopo l'amichevole contro il Novara.



IL REPORT

Ritrovo a Milanello alle 10.00 con la squadra divisa in due gruppi: per il primo, composto dai giocatori impegnati nell'amichevole di ieri col Novara, giornata di scarico attraverso una seduta defaticante all'interno della palestra; il secondo, ovvero il resto della rosa, è sceso in campo: dopo la consueta attivazione muscolare, spazio a una serie di esercitazioni tecniche e poi a una partitella su campo ridotto. Per venerdì, a Milanello, il programma prevede sempre un solo allenamento al mattino.