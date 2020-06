Attraverso il sito ufficiale del club arriva il report dell'allenamento odierno del Milan agli ordini di Stefano Pioli.



IL REPORT

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello dove la squadra si è ritrovata dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli; appuntamento negli spogliatoi alle 14.30.



Inizio del lavoro sul campo con la consueta attivazione muscolare svolta tramite una serie di esercizi eseguiti con il pallone. La squadra, divisa in due gruppi, ha iniziato un'esercitazione tecnica che è stata interrotta a causa di un violento temporale che si è abbattuto sul centro sportivo.



Il gruppo si è quindi spostato sul campo coperto per 40 minuti circa, prima di tornare in campo per proseguire il lavoro tecnico e fisico alternando alcune esercitazioni con il pallone a una serie di allunghi sul lato lungo del campo. A seguire, una serie di partitelle su campo ridotto focalizzate sul possesso palla e, per concludere, partitella finale a tutto campo. Il programma di domani, mercoledì 17 giugno, prevede un allenamento al mattino