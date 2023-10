ha registrato un'importante aumento di fatturati e ricavi e, soprattutto, unche mancava nei conti del club da tempo immemore. Un risultato fondamentale per la proprietà e frutto di un percorso duraturo nel tempo, ma che si è comunque sposato con una competitività ritrovata sul campo e che, al netto dello scudetto vinto, ha permesso ai dirigenti di portare, ma anche di trattenere a Milano giocatori di alto livello. Fra questi c'èche proprio nella passata stagione ha messo nero su bianco la propria firma su un rinnovo di contratto la cui gestione è stata tutt'altro che semplice soprattutto nelle battute finali lungo l'asso Lille-Sporting Lisbona.Sullo sfondo c'era infatti l'annosa questione della multa da 20 milioni di euro che il TAS aveva comminato a Lille e giocatore per lo svincolo unilaterale del contratto effettuato ai tempi del suo passaggio dal club portoghese al club francese e in favore dei Leaoes. Una sanzione che fino all'ultimo è stata in ballo fra Leao e Lille e che, almeno a parole, il Milan non era disposto a pagare pur di trattenerlo a Milanello.E invece, fra le pieghe del fascicolo di bilancio diramato dal club ai soci, emerge un retroscena che va invece dalla parte opposta.arrivando a 49,5 milioni complessivi. Di fatto il Milan ha riconosciuto al Lille, poco prima del ricco rinnovo da 7,5 milioni annui (con clausola rescissoria da 150 milioni), la stessa cifra che il club francese si è poi impegnato a pagare come multa allo Sporting. Non è stato però un rimborso "senza guadagno" da parte dei rossoneri, che invecee che frutterà al Milan una plusvalenza netta nel momento di un'eventuale cessioni.Questo il passaggio evidenziato da C&F e che certifica l'operazione: "Nel corso del mese di maggio 2023relativa alla futura possibile cessione del calciatore Rafael Leao. L’accordo è da considerarsi modificativo ed integrativo di quello stipulato nell’estate del 2019 tra i due club in relazione all’acquisto del tesserato Leao".