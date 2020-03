Krzysztof Piatek è stato una delusione pesante per il Milan. Perché ci si augurava di aver trovato l'attaccante per diversi anni e invece il polacco è stato ceduto all'Herta Berlino dopo due mezze stagioni in rossonero, un flop che il gruppo Elliott non ha digerito tra quelli operati dalla dirigenza precedente, un anno fa mezzo fa. In particolare, l'operazione Piatek con il Genoa nel gennaio 2019 ha avuto un dettaglio che fa la differenza: è stato pagato in un'unica soluzione, cosa rara nel mercato attuale.





IL DETTAGLIO - Tutte le operazioni di questo livello sono infatti condotte tra pagamenti pluriennali o riscatti prefissati, ammorbidendo l'impatto a bilancio. Per convincere Preziosi ad avere subito Piatek, invece, il Milan aveva sborsato 35 milioni cash versati subito al Genoa, cui aggiungere diversi bonus; la richiesta economica era ben più altra e Preziosi non voleva privarsene, il Milan lo ha convinto con quella strategia del pagamento immediato che adesso risuona come un boomerang per un giocatore già ceduto in Bundesliga in fretta e furia. Un errore che non è andato giù al gruppo Elliott: mai più sviste del genere, come fosse un ordine anche per il mercato che verrà.