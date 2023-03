“Sono contento per i ragazzi e per la società. Ho ricordato le parole di Maldini: 'I treni passano una volta sola e bisogna coglierli al volo'. I giorni della firma del contratto lui e Massara mi hanno incitato a far bene in questa competizione: ci avevano visto lungo... Sono contento per tutto il mondo del settore giovanile del Milan". Così Ignazio Abate al termine del successo ottenuto dal Milan Primavera in Youth League contro l’Atletico Madrid.