Enzo Raiola ha parlato dell'addio di Romagnoli al Milan al Corriere dello Sport. "È mancata la voglia di andare avanti. Lui, Donnarumma e Bonaventura non sono stati compresi dal Milan, diciamo così. Alessio era stato frenato dalla pubalgia, ha vinto lo scudetto da capitano, ma i dirigenti di allora non erano molto entusiasti all’idea di proseguire. C’è stata una proposta, presentata tanto per farlo. È mancata la voglia di andare avanti, non l’abbiamo percepita", ha detto.