Nel corso dell'estate diversi media inglesi hanno spinto per la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo con la maglia del Milan. L'affare, in realtà, non è mai andato oltre l'idea da parte di Jorge Mendes che stava provando a lavorare su Leao al Chelsea e con CR7 come potenziale sostituto, ma spento sul nascere il trasferimento del portoghese rossonero ai Blues è tramontato senza mai realmente essere decollato quello del portoghese del Manchester United.