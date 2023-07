Noah Okafor è stato ufficializzato come nuovo acquisto del Milan nel corso dela scorsa settimana. C'era un tempo, però, dove il centravanti svizzero era vicino alla Premier League. Il Manchester City, nel 2020, era in pressing su Okafor. È stato il padre del ragazzo a consigliargli di firmare per il Salisburgo, optando per una crescita graduale anziché rischiare di bruciarsi in un top club immediatamente.