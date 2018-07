Un outsider pronto a guadagnare terreno. Questo è Simone Zaza per il Milan, un profilo gradito sia a Mirabelli che a Gattuso che dell'attaccante lucano apprezzano il temperamento e il fiuto del gol. Ci sono stati, negli ultimi giorni, diversi contatti positivi con il suo agente Beppe Bozzo, il club rossonero è il desiderio del giocatore che vuole tornare nel bel paese.

TESORETTO DALLE CESSIONI - Zaza e il Milan si sono cercati e sfiorati a lungo nel corso degli ultimi 3 anni e adesso sembra essere arrivata la volta buona. Perché il Valencia, nonostante l'ultima ottima stagione, ha messo l'azzurro sul mercato come testimonia la trattativa con l'Atletico Madrid per Gameiro. La valutazione si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra che il Diavolo conta di poter avvicinare con una parte del ricavato delle cessioni di Nikola Kalinic e Carlos Bacca. Ecco perché la quotazioni di Zaza sono in rapida ascesa, l'intermediario Beppe Bozzo è al lavoro per cercare l'intesa tra i due club.