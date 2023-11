Oggi sarebbe definito un "difensore centrale", mentre allora era semplicemente uno "stopper", il marcatore a uomo di tutti i centravanti avversari. Al di là delle etichette calcistiche, Bet sarà però ricordato per sempre come un signor giocatore e un giocatore signore, in campo e fuori, prima di diventare un marito innamorato della moglie Wanda, un padre e un nonno affettuoso di due nipotini, rimpianto con lacrime vere dalla splendida- Nato a Mareno di Piave 74 anni fa, il 26 marzo 1949,. Un Milan italianissimo con una formazione-tipo che vale la pena ricordare: Albertosi; Collovati, Maldera; De Vecchi, Collovati, Baresi; Novellino, Buriani, Bigon, Rivera, Chiodi. Con Antonelli jolly d'attacco, e Boldini, Morini, Sartori preziose alternative. Tutti uniti in campo e pronti a prendersi in giro fuori, con soprannomi vari., ma nonostante il fisico e quella massa di capelli neri che lo faceva sembrare ancora più grande, era un buono e un esempio di professionalità per i più giovani. Deciso in area di rigore, ma mai cattivo, preferiva giocare d'anticipo e infattiSuccesse il 1° febbraio 1976 a Cagliari, dove il Milan vinse 3-1 con doppietta di Calloni e gol di Biasiolo, quando in seguito a un normale contrasto con Bet, il campione del Cagliari si procurò uno strappo muscolare alla coscia destra. Sembrava un infortunio come tanti e invece Riva, che si era già rotto due gambe in Nazionale, non si riprese più e così proprio quel giorno chiuse con il calcio, ma senza mai addossare alcuna colpa a Bet.- Forte fisicamente e caratterialmente come Baresi, che aveva svezzato nel suo primo anno da titolare, serio e taciturno come Zoff, dopo aver lasciato il calcio Bet è stato poi un attento e apprezzatoperché preferiva i fatti alle parole proprio come Baresi e Zoff. E non a caso. Perché il tempo passa ma la storia non si cancella, come non si cancellerà il ricordo del sorriso mite del grande Aldo, che un anno fa ci confessò il suo stupore, con un misto di ironia e umiltà, il giorno in cui la Gazzetta gli dedicò una pagina: "Quando mi hanno chiamato, credevo di essere su scherzi a parte".Invece era tutto vero, come purtroppo è vera la sua fine, almeno qui tra noi. Perché da oggi