La vittoria del Milan contro il Frosinone ha reso perfetto lo scenario per l'ultima a San Siro in maglia rossonera di Ignazio Abate, commosso dal tributo riservatogli da quello che è stato il suo stadio per dieci e che non lo vedrà più protagonista dalla prossima stagione. A fine giugno termina il suo contratto e l'ad Gazidis, d'accordo con la proprietà, ha optato per non proporgli il rinnovo. Il tempo per i saluti arriverà, come ha confermato lo stesso difensore dal proprio profilo Twitter: "Che stadio, che tifosi, 65mila cuori rossoneri che ti applaudono... una giornata indelebile per me. Ci sarà il tempo dei saluti e dei ringraziamenti, ma ora ci sono gli ultimi 3 punti da conquistare a Ferrara".





