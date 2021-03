Secondo quanto appreso da calciomercato.com,dopo i ripetuti contatti con la dirigenza rossonera nelle passate settimane. A dispetto degli infortuni muscolari e del Covid di inizio stagione che gli hanno fatto saltare praticamente metà campionato, IbraUn merito enorme che Maldini gli riconosce e che, indipendentemente dall'arrivo di un altro attaccante nel mercato estivo, gli garantirà la conferma.- Il desiderio del campione di Malmoe è di riportare il Milan a disputare la Champions League dopo 7 anni e di tornare a calcare il principale palcoscenico europeo almeno per un'altra volta in carriera. Per questo motivo,- tutt'altro che impossibili - legati al rendimento del calciatore e della squadra.- La piena unità di intenti tra Ibra, Maldini e la proprietà del Milan possono portare a unaChe vedrà impegnata la formazione di Stefano Pioli nelle ultime 10 partite di campionato per centrare la tanto agognata qualificazione alla Champions League e provare nel contempo a mettere un po' di pressione alla capolista Inter in ottica scudetto. Un obiettivo che Ibrahimovic ha inserito nelle sue priorità prima di concludere la propria avventura con la maglia del rossonera e verosimilmente la sua carriera. Impreziosita in questa parte finale anche dal ritorno nella nazionale svedese a 5 anni di distanza dall'ultima apparizione. Zlatan si sente ancora un calciatore di alto livello a tutti gli effetti e il Milan ha già deciso di rinnovargli la fiducia.