Milan, il rinnovo di Maignan è una priorità

Le prestazioni di Mike Maignan sono sempre in crescendo per un portiere tra i 3/4 migliori al mondo. Ecco perché il Milan cercherà di fare tutto il possibile per arrivare a un accordo per il rinnovo del contratto. Le parti sono in contatto da diverse settimane ma solo con la chiusura del mercato si entrerà nella fase decisiva della trattativa.