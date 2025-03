Milan, il ritorno di Allegri è un'idea concreta: ecco perché

Il forzato anno sabbatico successivo alla burrascosa conclusione del rapporto con la Juventus volge al termine e ora, con l'appropinquarsi di quel periodo dell'anno in cui – tradizionalmente – iniziano a prendere forma le squadre per la stagione successiva, il tecnico livornese aspetta il momento e la chiamata giusta per intraprendere una nuova sfida., emersi a fine gennaio in concomitanza con l'ultima finestra di mercato,Nonostante la ricchissima proposta sul piatto da parte dell'Al-Ahli di Franck Kessie e Roberto Firmino,Massimiliano Allegri ha vinto sulle panchine di Milan e Juventus, ma il suo nome è stato accostato nel tempo a diverse squadre che hanno pensato ad un profilo come il suo – ottimo gestore di spogliatoi e di talenti, capacità di massimizzare la resa delle risorse a disposizione e di assecondare le richieste della società – dalla Roma, all'Inter, passando per il Napoli.nella personale agenda dell'allenatore toscano.che, dopo una delle stagioni più complicate della sua storia recente (mai in lizza per lo Scudetto, lontano dalla zona Champions League e fuori ai playoff della massima competizione europea)Il ritorno di un vero direttore sportivo, possibilmente con esperienza e conoscenza del nostro campionato, e di una guida tecnica che sappia ricreare l'armonia degli anni migliori della gestione di Stefano Pioli., di un secondo posto in campionato alle spalle della Juventus di Conte e di un quarto di finale di Champions League contro il Barcellona come miglior piazzamento europeo. Eotto ogni punto di vista anche e soprattutto per il Milan a gestione statunitense. Il suo nome è quello in cima alla lista di gradimento dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, che nel finale della passata settimana ha visto rafforzata la sua posizione di plenipotenziario della società rossonera dopo l'incontro a New York con Gerry Cardinale. Una cosa è (quasi) certa: nella prossima stagione, il Diavolo non vuole giocarsi altre scommesse pericolose dopo le negative esperienze con Fonseca e Conceiçao e tiene in considerazioni altri allenatori espressioni del nostro campionato come Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi, ma col nome di Massimiliano Allegri che ha, ad oggi, buonissime possibilità di essere quello giusto.