Il ritorno didall'infortunio muscolare è una prima buona notizia per ilin questo 2021 e una boccata d'ossigeno per Pioli, ma non cambia i piani della società:. Maldini e Massara continuano a lavorare su due binari paralleli, da un lato sfoltire numericamente il reparto (punta i piedi per restare fino al termine del contratto, possibile partenza per), dall'altro per regalare un nuovo interprete a Pioli e l'obiettivo numero uno è già stato identificato:- Il classe 2000 dello Strasburgo corrisponde perfettamente all'identikit tracciato, sia dal punto di vista tecnico che di prospettive future, e i contatti proseguono., resta da convincere il club francese: Maldini finora ha messo sul piatto 15 milioni di euro bonus compresi, cifra che non soddisfa lo Strasburgo che chiede uno sforzo in più., un compromesso che può mettere d'accordo le due parti.- Simakan il preferito, ma non l'unico sulla lista del Milan che si cautela tenendo vive piste alternative.è da tempo in orbita rossonera, tra difficoltà delloe concorrenza estera, così come quelche ha ben figurato nella prima parte di stagione con l'. Intanto il ritorno di Kjaer, ma il Milan pensa al futuro: un centrale a gennaio resta l'obiettivo numero uno di Maldini e Massara.@Albri_Fede90