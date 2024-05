Fikayo Tomori, con ogni probabilità, non prenderà parte alla partita tra il Milan è il Cagliari. O almeno non dal primo minuto per una esclusione che fa rumore. Il difensore inglese è reduce dalla disastrosa prestazione contro il Genoa dove aveva regalato un calcio di rigore agli avversari e questa scelta sempre quasi punitiva. Stefano Pioli cambia ben 4 titolari contro il Cagliari.