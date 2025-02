Milan, il ruolo di Ibrahimovic: "No one-man show, ma gioco di squadra. Non sono qui per salvare nessuno"

Terza vita in rossonero per l'ex attaccante svedese, oggi Senior Advisor per conto di RedBird, il fondo statunitense proprietario del club. Ibra ha concesso una lunga intervista a GQ Italia nella quale ha parlato anche del proprio ruolo, tra sfide e lavoro di squadra.- Innanzitutto Ibrahimovic sottolinea un concetto, conta solo il lavoro di squadra: "Come in campo, anche qui. È quello che ho detto a Gerry Cardinale quando ho accettato di lavorare con lui. Gli ho detto chiaramente: ''".

- Ibra torna poi sulla decisione di accettare il progetto del Milan: ". All’inizio ho detto no, non sono interessato. Anche perché quando il mio agente Mino Raiola è venuto a mancare, un paio di anni fa, avevo l’opportunità di entrare nella sua azienda, diventare un procuratore. Ci ho pensato. E sono stato chiaro con Gerry: ho detto ''. Perché la mia vita in quel momento era bella così. Non dipendevo da nessuno. Nessun orario da seguire. Nessuna sveglia alle sette. L’unico piano che avevo erano i miei due ninja, i miei due ragazzi, ed Helena. E poi ovviamente la vita a casa, gli allenamenti".

- E' davvero il boss e tutti lavorano per lui? Zlatan torna sulla sua dichiarazione che aveva fatto scalpore: "Ho fatto una battuta, una di quelle classiche, da Ibra, no? Ma dipende sempre da con chi scherzi. Parlando con te (rivolgendosi al giornalista di GQ, ndr), magari non la direi. Ma lì c’erano ex giocatori, quindi ho detto: ''. La prima volta l’ho detto in un’intervista in inglese, ma aggiungendo che era una battuta. Perché poi ho anche chiarito il mio ruolo di advisor, rappresentante della proprietà, tutto il resto. Ma ovviamente, quando ero giocatore, una battuta così veniva presa in un certo modo. Ora? Ognuno la interpreta come vuole".

- Un nuovo ruolo comporta anche nuovi compiti: "Qui succedono sempre situazioni nuove - spiega Ibrahimovic -. Non sono ancora abituato a tutto, quindi osservo, imparo, accumulo esperienza. Dico la mia quando serve, ma se non mi sento sicuro, non vado a dire agli altri cosa devono fare nel loro campo.. Ogni cosa che facciamo, deve portare risultati. Non siamo una fondazione di beneficenza. Siamo un club di calcio. E nel calcio, i risultati contano. Perché io dico sempre così: 'Il Milan non gioca per vincere una partita. Non gioca per vincere trofei.'".

- Il gigante svedese rimarca il concetto di lavoro di squadra e sottolinea come l'unità di intenti di tutte le componenti del Milan sia fondamentale: "La cosa a cui tengo di più è l’idea di unire questi due mondi, perché non c’è la squadra di là, a Milanello, e la società, qui, a Casa Milan.. È così che lavoriamo. Arriva un nuovo giocatore? Viene con me. Mi dicono: Ibra, sarebbe bello se Walker visitasse Casa Milan. Io rispondo: Non ti preoccupare, visiterà ogni piano, e saluterà tutti. Lo farà. E l’ha fatto. È stato incredibile. Così vede tutto il sistema: il business, il commerciale, la squadra, lo staff. Tutti insieme".

- "Vincere insieme", d'altronde, è il nuovo motto che Ibrahimovic e la proprietà adottano: "Quando abbiamo vinto la Supercoppa a Riyadh, quando eravamo in campo a festeggiare, la prima cosa che ho detto ai miei è stata: Quando torniamo, portiamo il trofeo a Casa Milan.. Non solo massaggiatori o i fisioterapisti, ma tutto il Milan, tutto il commerciale, proprio tutti. Questa è la cosa più importante.".