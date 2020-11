Sandronon basta. E non per il rendimento finora al di sotto delle aspettative dell'ex Brescia. Al momento, Stefano. Ma non rinuncia a entrambe le prime scelte della mediana, nemmeno in Europa League. Non lo ha fatto neanche nell'ultima gara, la prima sconfitta stagionale del Milan, contro il Lille a San Siro. Partita in cui c'era sì un altro centrocampista naturale in campo, ma nel ruolo di trequartista. È lì che infatti Pioli sta schierando l'ex Empoli, sulla linea a tre alle spalle di Zlatan Ibrahimovic., ma non in mediana. Lo ha testato solo una volta in coppia con Tonali in mediana, contro lo Spezia, neanche per tutto il match.- I fatti dicono che Pioli veda Krunic più sulla trequarti che in mediana ora e che proprio davanti alla difesa manchi un ricambio, perché. Per continuare a competere su tre fronti - Serie A, Europa League e Coppa Italia - Pioli ha bisogno di un centrocampista,. Tonali al momento è sembrato più a suo agio con Bennacer piuttosto che con Kessie, ma solo il tempo dirà con chi si abbinano meglio le sue caratteristiche. E intanto il Milan si guarda attorno, alla ricerca di occasioni per il mercato invernale.- L'ultimo gioiello del Salisburgo, Luka, è sicuramente tra i principali osservati speciali di Maldini e Massara. Talento puro classe 2002, ​è la nuova promessa del calcio austriaco: dotato di un ottimo fisico, alto 180 centimetri, gioca prevalentemente da centrocampista centrale,, ma può spostarsi tranquillamente sia sull'esterno che sulla trequarti..​ Il direttore sportivo Massara è un grande estimatore dell'ungherese, ma la concorrenza è alta ( Inter compresa ) tra Premier League e Liga per un giocatore che sa fare tutto con eleganza e intelligenza. L'unica via percorribile è quella di pagare la clausola da 25 milioni cash dopo aver trovato l'intesa con il ragazzo. E poi c'è ​, che Maldini e Massara hanno concretamente trattato a settembre. ​Il Milan ci ha provato seriamente per il classe 1999, mettendo sul piatto una proposta molto simile a quella formulata al Brescia per l'acquisto di Tonali:. Il Lille però non si è smosso di un millimetro dalla richiesta di 35 milioni di euro e l'affare non è decollato. Ma il Milan continua a osservalo, anche da vicino: sono i tre principali nomi sul taccuino per la mediana, ma occhio ad eventuali sorprese...