Milan, Chelsea e Dinamo Zagabria, sono queste le avversarie che il Salisburgo ha pescato per il proprio girone di Champions League. Gli austriaci saranno avversari dei rossoneri di Stefano Pioli e su Twitter si sono detti contenti di incrociare il club campione d'Italia in carica: "Felici di incontrare il miglior club d'Italia", scrivono sui social gli austriaci, che poi continuano: "Non vediamo l'ora di incontrarvi a Salisburgo".