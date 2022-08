Thiaw, nuovo difensore del Milan, saluta lo Schalke 04 con un post sui propri canali social: "Dopo 7 anni il mio periodo allo Schalke 04. finisce. È sempre stato un grande onore indossare la maglia bianca e azzurra. Sono arrivato da ragazzo, ho imparato a giocare a calcio qui, ho vissuto momenti indimenticabili, ho incontrato persone fantastiche e compagni di squadra straordinari. Per non parlare degli incredibili tifosi che ci hanno sempre sostenuto come dodicesimo uomo in campo. Ora inizia per me un nuovo capitolo che mi entusiasma molto. Grazie e buona fortuna, ci vediamo!"