Milan, il saluto social di Hernández a Pioli

15 minuti fa



“Grazie mister per tutto quello che hai fatto per me e per questo Milan. Ti auguro un grande in bocca al lupo per il futuro”. Theo Hernandez ha salutato così, tramite una stories apparsa sul suo profilo Instagram, Stefano Pioli. Nelle scorse ore il club rossonero aveva annunciato la separazione al termine della stagione con il tecnico emiliano.