Il Milan punta a blindare il quarto posto, a San Siro arriva il Sassuolo e la gara non dovrebbe riservare sorprese: rossoneri avanti a 1.45, la vittoria dei neroverdi si gioca a 7.50 mentre il segno X è a 4.35. La squadra di Gattuso non subisce gol in casa dal 29 dicembre scorso, una vittoria a porta inviolata e? un’opzione a 2.25. Benissimo l’attacco, con tre gol in tre partite consecutive: il gol rossonero è infatti a un rasoterra 1.06.