Il Milan 2.0 di Gennaro Gattuso sta iniziando a prendere forma e le scelte dell'allenatore calabrese sono state ribadite sia nelle interviste con la stampa che alla società. Gattuso ha chiesto alla proprietà una prima punta con gol nelle gambe, si tiene stretto Cutrone e vuole concedere ancora un po' di tempo ad Andrè Silva. E Kalinic? L'attaccante che doveva rappresentare il punto di svolta della passata annata è colui che potrebbe essere sacrificato sull'altare del mercato con sempre più società che si stanno interessando a lui.



IL SIVIGLA IN POLE - E dopo le dichiarazioni del suo agente che confermava nei giorni scorsi numerosi interessi dalla Spagna per lui, secondo Tuttosport, è il Siviglia il club che più si è avvicinato alla punta croata. Ancora nessuna offerta ufficiale sul tavolo, ma soltanto un forte gradimento per un giocatore che, però, ha più volte manifestato la sua intenzione di restare in rossonero.



SERVONO 25 MILIONI - E il Milan? Aspetta e valuta perchè il Mondiale di Russia potrebbe aiutare a rivalutare il suo cartellino. Kalinic è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina per un'operazione complessiva da 25 milioni di euro che impatterà principalmente sul prossimo bilancio. Per questo il club rossonero non può permettersi di cedere l'ex-viola per meno di quella cifra. Segnare minusvalenze a bilancio non può che peggiorare una situazione già complicata dalle difficoltà societarie.