I sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là, cantava Jim Morrison. Oggine ha realizzato uno e poi ha rivolto lo sguardo verso la tribuna di San Siro per cogliere l’emozione di mamma e papà. Un gol in seria A, 18 minuti dopo l’esordio assoluto, è difficile anche solo immaginarlo, figurarsi realizzarlo. Il difensore nato in Germania ma di nazionalità serba. Simic è un giovane con una personalità straripante, un ragazzo super positivo che fa del lavoro quotidiano uno strumento fondamentale per superare i limiti e migliorare il rendimento.Moncada e D’Ottavio, ai tempi nell’area scouting, lo avevano individuato e segnalato dopo un grande. Simic é arrivato in rossonero nell’estate del 2022 per. Una cifra talmente tanto contenuta da farlo diventare, già nell’immediato, un affare a cinque stelle. Nel percorso con ladi Abate è riuscito a migliorare diversi aspetti: costruzione dal basso, reattività e senso della posizione. Madre natura e una dose di lavoro specializzato hanno permesso al classe 2005 di sviluppare unaDa piccolo sognava di fare l’avvocato, ora difende porta e compagni. E si è già regalato un pomeriggio incredibile con i 70mila di San Siro.. Ma Simic. Senza per forza stravolgere i piani sul mercato: la dirigenza rossonera non cambia idea e proverà a prendere due difensori sul mercato di gennaio.