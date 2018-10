In un anno tutto è cambiato. Il trasferimento al Borussia Dortmund, la vittoria al Mondiale under 17 con l'Inghilterra, la maglia da titolare con il club della Ruhr fino alla chiamata di Southgate, per le sfide della nazionale di Sua Maestà contro Croazia e Spagna., ora nessuno gli imputa di aver lasciato troppo frettolosamente il Manchester City, ora tutti lo applaudono, ora tutti lo vogliono. Basta riavvolgere il nastro per capire cosa è successo: estate 2017, Guardiola stravede per Sancho ma non può garantirgli il posto in prima squadra, l'ex Watford sceglie di non rinnovare e di ascoltare le sirene tedesche. La decisione è rischiosa ma azzeccata: al Westfalenstadion, nonostante la giovane età, fa il salto tra i grandi e convince tutti, conquistandosi la fiducia di Favre, che l'ha lanciato titolare nell'ultima sfida di campionato contro l'Augsburg.- Il presente di Sancho si chiama Borussia Dortmund, il futuro è un'incognitaSono molti i club che hanno mandato i rispettivi scout a guardarlo da vicino, tra questi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com,Il problema è come sempre rappresentato dal prezzo: Sancho non ha una clausola rescissoria ma ha una valutazione molto alta, di oltre 50 milioni di euro.