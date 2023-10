. Proprio come ha fatto ilche rappresenta un diavolo, “rosso come il fuoco e nero come la paura che dovremo incutere agli avversari”, secondo quando annunciò il fondatore del club, Herbert Kilpin. Il Milan, però, anche se è il club italiano che ha vinto (7) più coppe dei Campioni/Champions,, come dimostra il fatto che non ha segnato, considerando anche le due nel derby in semifinale dell’ultimo anno.E allora bisogna ripartire proprio dalla stagione scorsa in cui il Milan sul campo è arrivato al quinto posto in campionato,. E’ vero che, tanto criticato ultimamente, ne aveva realizzati due in più e senza rigori, ma il portoghesee allora, al di là dell’età di Giroud, visto chenel frattempo ha smesso di giocare,perché, come ha scritto giustamente Gianni Visnadi, Giroud quando è arrivato due anni fa doveva costituire un’alternativa e non essere la prima punta titolare, come adesso.Con il “senno di prima” e non con il più facile “senno di poi”, il 20 luglio scorso su questo sito avevamo scritto che il mercato del Milan stava offrendo più fumo che arrosto, sottolineando che erano arrivati tanti centrocampisti ma non era stato coperto il pericoloso vuoto in attacco. Il giorno dopo è stato ufficializzato l’acquisto di, che però ne in chiusura di mercato, dopo avere cercato invano Thuram e Taremi, è arrivatoMorale:, mentre Okafor e Jovic per motivi diversi hanno confermato di non essere all’altezza. E allora è facile criticare Pioli che può avere commesso qualche errore come tutti i suoi colleghi, da Inzaghi a Garcia, da Allegri a Sarri, ma più di luiDopo nove giornate di campionato e tre di Champions,. Mentre a Parigi l’insostituibile Giroud è stato costretto a rimanere in campo fino alla fine in assenza di alternative,giocando al posto del titolare Thuram. E soprattutto, rilevato nel finale da. E non si può parlare di caso, perché(Osimhen 26, Simeone 4, Raspadori 2): Lautaro 21, Lukaku 10, Dzeko 9, Correa 3. Fatti, non parole, che rimandano al punto di partenza, perché errare è umano, perseverare è diabolico. Con il rischio che non basti aspettare il mercato di riparazione, appunto, per correre ai ripari. Perché a gennaio il Milan potrebbe essere già fuori dalla Champions.