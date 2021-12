Il grave infortunio subito da Simon Kjaer costringerà i rossoneri a tornare sul mercato a gennaio per trovare un degno sostituto del centrale danese. Secondo fonti provenienti dall'Inghilterra al club di Via Aldo Rossi è stato proposto il colombiano Yerry Mina dell'Everton: l'affare avrebbe costi contenuti dato che il giocatore va in scadenza il 30 giugno 2023 e il Milan potrebbe avvalersi di un giocatore esperto e pronto all'uso.