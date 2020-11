Il Milan domenica sera sarà di scena al San Paolo di Napoli. Stefano Pioli non sarà in panchina a guidare i suoi ragazzi. Nella giornata di sabato il tecnico emiliano si è sottoposto a due diversi tipi di tamponi. Quello rapido aveva dato esito positivo, oggi è arrivato il risultato di quello molecolare che ha confermato la positività al Covid 19.



RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI, PIOLI IN ISOLAMENTO - Oggi il Milan tornerà in campo per la ripresa degli allenamenti, ma senza il suo allenatore. Stefano Pioli resta in isolamento in attesa del nuovo tampone.