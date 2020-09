Tra gli obiettivi inseguiti dal Milan in questa finestra di mercato per rinforzare il settore difensivo, e in particolare la corsia di destra, c'è anche il nazionale olandese classe '96 Denzel Dumfries. O forse sarebbe il caso di parlare al passato dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'allenatore del PSV Eindhoven Roger Schmidt.



"Dumfries rimarrà con noi al 100%, almeno in questa stagione", ha detto il tecnico tedesco alla vigilia del primo impegno del nuovo campionato contro il Groningen. Dumfries, assistito da Mino Raiola, è in scadenza di contratto a giugno 2023 e il PSV non è mai sceso dalla richiesta di circa 20 milioni di euro per farlo partire. Una cifra che il Milan non è intenzionato ad investire, a maggior ragione finché non riuscirà a trovare una sistemazione in uscita a uno tra Davide Calabria e Andrea Conti.