In una intervista concessa alla Gazzetta dello sport, il tifoso del Milan Diego Abatantuono loda Stefano Pioli: "C’è amarezza, ma almeno il derby lo vediamo. Sarei andato allo stadio con i miei figli, ma vista la situazione lo seguirò da casa: saremo in sei, sono molto ligio alle regole. Sarà una sfida tra mentalità: gli interisti ricchi da generazioni e i milanisti intellettuali, che si sono ravveduti e hanno compreso la bravura di Pioli, secondo solo a Gasperini, e le qualità di quel vecchio statista di Ibrahimovic che rappresenta lo spogliatoio di saggi ai tempi di Allegri. Sorrido quando i nerazzurri parlano di Triplete, un termine nato con loro, e allora noi dovremmo dire Copa de campeones perché ne abbiamo vinte sette? Sorrido quando tra di loro si chiamano 'fratelloni' perché hanno bisogno d’affetto e di Champions. Il bello del calcio è prendersi in giro a parole, in modo civile".