Matteo Salvini ha annunciato che sarà presente al Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione del match valido per l’ultima giornata della Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Milan. “Si’, ma oggi di calcio non parlo” ha detto il leader della Lega, grande tifoso dei rossoneri, ai giornalisti che gli hanno posto la domanda.