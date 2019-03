Gianmarco Tognazzi, attore e tifoso del Milan, parla a Radio 24 del derby perso contro l'Inter: "I nerazzurri dovrebbero benedire questo casino perché l’Inter senza Icardi ne ha guadagnato. Avevo detto che la supercazzola poteva arrivare in questo derby è così è stato. Abbiamo regalato 6 punti all’Inter quest’anno. Hanno meritato di vincere perché hanno giocato meglio. Non abbiamo avuto le contromisure appropriate. Ieri siamo caduti nella supercazzola. Mi dispiace sentire Gattuso così deluso. L’ira di Kessie credo fosse dovuta al fatto che Suso su quel lato avesse giocato molto peggio. Non può giocare bene solo i minuti finali, il Milan non può permettersi di giocare in 10 per 70 minuti".