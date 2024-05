Milan, il toccante saluto di Calabria a Giroud

3 ore fa



Il Milan nei suoi canali ufficiali ha presentato un contenuto con tutti i compagni di squadra che salutano un campione come Olivier Giroud. Ecco il messaggio di capitan Davide Calabria: "Ciao Oli. Speravo non arrivasse mai anche per te questo momento. Hai dato tantissimo a questa squadra, a questo gruppo ed anche a me. E' stato un privilegio, e me lo ricordo per sempre".