Giorni di rivoluzione in casa Milan, dal punto di vista dirigenziale e tecnico. Ma il mercato non si ferma. In entrata c'è attesa per capire chi siederà sulla panchina rossonera nella prossima stagione, in uscita iniziano a muoversi le prime pedine. Uno dei profili più seguiti resta quello di Patrick Cutrone.



SIRENE GRANATA - Il giovane attaccante ha inciso meno rispetto all'anno scorso, realizzando solo 3 reti in 34 presenze in campionato, ma ha comunque diversi estimatori. In particolare, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino l'avrebbe inserito nella lista degli obiettivi per rinforzare la rosa. Il bomber piace, e molto, per potenzialità e polivalenza. Gli ampi margini di crescita e la capacità di Mazzarri di lavorare con i centravanti sono gli elementi che convincono i granata. Inoltre, la voglia di riscatto dopo un'annata fatta di che luci e molte ombre (e altrettante panchine) può essere la chiave per convincere il classe '98 a provare un'avventura in granata. Cutrone, ancora 21 anni, può rappresentare così un investimento giusto per Cairo.