Il Torino è pronto a sfidare il Milan in campionato, in una sfida che sarà decisiva per la corsa al quarto posto. I granata, infatti, distano solo tre punti dalla coppia Milan-Atalanta e, in caso di vittoria, si candiderebbero in maniera seria per un posto in Champions. Torino-Milan, però, è anche un incrocio di mercato: come scrive Tuttosport, Cairo non ha perso le speranze di ingaggiare Patrick Cutrone, obiettivo numero 1 per l'attacco di Walter Mazzarri, ed è pronto a sferrare l'assalto decisivo per il classe '98.