Effetto Piatek. La partenza sparata del centravanti polacco arrivato a gennaio dal Genoa (7 gol in 7 partite) ha tolto spazio a Patrick Cutrone. Il giovane italiano del Milan, classe 1998, inizia a interrogarsi sul proprio futuro: sulle sue tracce c'è il Torino, alla ricerca di un attaccante in vista del prossimo mercato estivo.



Cutrone è sotto contratto con i rossoneri fino a giugno 2023 con un ingaggio da un milione e 100mila euro netti a stagione. Sempre secondo Tuttosport, la pista alternativa per l'attacco dei granata porta a un altro prodotto del vivaio milanista: Andrea Petagna della Spal.